L'influenceuse mode Danielle Bernstein dévoile une collection inclusive

La fondatrice du blog mode à succès WeWoreWhat veut partager son expertise avec le plus grand nombre en lançant une collection de vêtements avec le grand magasin américain Macy's.

"Une ode à mon enfance"

La star des réseaux sociaux a dévoilé "Danielle Bernstein for Macy's", une gamme de mode inclusive allant des tailles américaines 00 à 24 (du 30 au 56 en tailles européennes). Tous les articles coûteront moins de 100 dollars pièce.

"J'ai passé une bonne partie de mon enfance à faire des courses chez Macy's", explique la starlette.

"Cette collection est une ode à mon enfance, une manière de partager ma marque avec le plus grand nombre et de rendre hommage à la fille que j'étais avant WeWoreWhat."

Danielle Bernstein affiche plus de 2 millions de followers sur Instagram. Elle a déjà une belle expérience en matière de mode, notamment grâce à sa boutique "We Wore What".

Pour Macy's, elle a annoncé qu'elle allait proposer 4 nouvelles collections par an.

C'est la dernière influenceuse en date à lancer sa propre marque de mode après la star des réseaux sociaux en Hollande Negin Mirsalehi, qui s'est associée à Express Inc. pour une collection de vêtements l'année dernière, et la Brésilienne Camila Coelho qui a lancé sa propre ligne de mode avec Revolve.