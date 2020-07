L'Espagnol Alled-Martinez, roi du jean tricoté, à la conquête de Paris

Le créateur barcelonais, roi du denim tricoté et adepte du genre neutre, a débuté dimanche à la Fashion Week masculine de Paris.

Grâce à ce look "résolument audacieux", le styliste devient "un phénomène, du jour au lendemain", écrit Vogue.

Il a bénéficié d'un coup de projecteur, indispensable à chaque créateur, grâce à un ensemble de chemise et jean pailleté en maille (sa marque de fabrique) porté par le musicien britannique Harry Styles lors du dernier Jingle Bell Ball de Londres.

Le géant du luxe LVMH l'a distingué en 2018, Givenchy l'a embauché pour un an et aujourd'hui, il a intégré le calendrier officiel de la semaine du prêt-à-porter homme à Paris avec sa propre marque Alled-Martinez.

Londres "ne te comprendra pas"

"J'ai une passion innée pour la mode", raconte le créateur. Quand il arrive à 19 ans au Saint Martins, ses collègues lui racontent ce que leurs grands-mères leur ont appris. "Ce n'était pas mon cas. Ils m'ont mis devant une machine à tricoter. Je me suis dit : 'Qu'est-ce que c'est?. Cela a réveillé mon côté geek. Ce qui m'a attiré, c'est cette aiguille qui saisit le fil, tire en arrière et fait un nœud. Elle va si vite qu'on peut faire des mètres et des mètres", raconte-t-il, toujours fasciné par cette mécanique.

Ses huit années dans la capitale britannique se sont terminées par un conseil prophétique de son directeur des études : "Allez à Paris, ils ne vous comprendront pas ici". Sitôt dit, sitôt fait. "Paris me convient mieux, avec un vrai vêtement chic qui n'essaie pas d'attirer l'attention. Londres recherche plus d'innovation, sacrifiant souvent la beauté", assure le styliste, qui se distingue par les coupes sobres sans fioritures ni exagérations, dans l'esprit seventies.