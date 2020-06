L'Américain Matthew Williams, nouveau créateur de Givenchy

Il succède à la Britannique Clare Waight Keller, connue pour avoir signé la robe de mariée de Meghan Markle et avoir été la première femme directrice artistique de Givenchy. Elle a quitté la maison appartenant au groupe du luxe LVMH en avril.

Une star du steetwear de luxe

Matthew Williams, 34 ans, sera responsable de la direction créative des collections féminine et masculine de la maison qui avait habillé Audrey Hepburn. Sa prochaine collection sera présentée en octobre dans le cadre de la semaine du prêt-à-porter femme, a précisé Givenchy. Il continuera par ailleurs de faire des collections pour sa marque, Alyx, du nom de sa fille aînée, lancée en 2015 et basée en Italie.

Givenchy est la deuxième maison du géant du luxe LVMH à faire appel à un jeune designer afin d'attirer les millenials.

L'Américain Virgil Abloh, fondateur de sa marque Off-White, est depuis deux ans en charge des créations homme chez Louis Vuitton. Il y a un an, c'est Rihanna, vedette de la musique et d'Instagram, qui avait obtenu "carte blanche" du PDG de LVMH Bernard Arnault pour diriger sa marque de luxe Fenty et faire la mode à sa manière.

Comme Virgil Abloh, Matthew Williams a travaillé avec le rappeur Kanye West, qu'il considère comme son mentor. "J'ai fait pour lui une veste de costume à porter aux Grammys quand j'avais 21 ans. Il m'a alors demandé combien j'étais payé et j'ai répondu : 'Rien'. Alors il m'a dit : 'Je vais te donner deux fois rien pour que tu travailles avec moi. Le lendemain, j'étais avec lui dans un avion à destination du Japon. Il a été un ami incroyable et un mentor", avait-il raconté.