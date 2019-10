Kylie Jenner serait-elle sur le point de lancer une marque de vêtements?

Déjà établie en tant que reine du maquillage grâce à sa marque Kylie Cosmetics, la jeune femme aurait à présent des vues sur le secteur de la mode.

Kylie Jenner a déposé la marque "Riiise and Shiiinnee" auprès du bureau américain des brevets et marques déposées, comme le rapporte WWD.

Le dossier concerne les vêtements et accessoires (ceintures, manteaux, robes et tops) mais aussi les chaussures, les maillots de bain, les gants et les bandeaux pour cheveux.

L'expression "Riiise and Shiiinnee" fait, à n'en pas douter, référence à une vidéo que Kylie Jenner a publiée sur YouTube ce mois-ci. On l'y voit réveiller sa fille en chantant ces mots, ce qui n'a pas manqué de déclencher une avalanche de mèmes et de parodies en ligne.

La création d'une ligne de vêtements serait une étape logique pour la jeune femme, dont les marques Kylie Cosmetics (2015) et Kylie Skin (2019) lui ont offert une place de choix sur le segment de la beauté. La jeune femme a déjà de l'expérience en prêt-à-porter puisqu'elle est à la tête de la ligne de vêtements Kendall + Kylie avec sa sœur, Kendall Jenner.