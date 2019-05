Kylie Jenner s'intéresserait à la mode pour enfants

Il semblerait que la benjamine du clan Kardashian/Jenner se prépare à étendre son empire de mode et de cosmétiques en ajoutant plusieurs marques à son portfolio.

La star de télé-réalité et des réseaux sociaux a déposé les marques "Kylie Baby" et "Kylie Baby by Kylie Jenner" auprès de l'autorité américaine en charge des licences (U.S. Patent and Trademark Office), comme l'a rapporté WWD.

Ses marques comprendront des produits comme "les manteaux, robes, chaussures, chapeaux, vestes, pulls et barboteuses" mais aussi des "costumes et déguisements pour enfants". Elle développera aussi des accessoires du quotidien comme "des soins pour la peau, le bain, les cheveux" ainsi que de "la décoration d'intérieur, des couches, de l'alimentation pour nourrissons et des accessoires pour poussettes".

Kylie Jenner, qui a donné naissance à la petite Stormi en 2018, serait bien placée pour développer une gamme pour enfants étant donné son expérience et ses contacts dans le milieu de la mode. En plus de chapeauter les gammes de mode de "Kendall + Kylie" avec sa sœur mannequin, la jeune milliardaire collabore régulièrement avec Adidas et avait précédemment été l'égérie de Puma.

Cette information est diffusée alors que la star de 21 ans vient d'annoncer que sa nouvelle marque Kylie Skin sera commercialisée d'ici la fin du mois de mai. Elle proposera des soins végans pour la peau sans paraben, sans gluten, sans sulfate, des soins garantis sans cruauté animale.