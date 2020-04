Kylie Jenner, Bar Refaeli, Selena Gomez : les looks de la semaine en mode confinement

De Kylie Jenner à Bar Refaeli en passant par Selena Gomez, voici les looks les plus marquants de la semaine.

La chanteuse américaine, véritable icône de mode qui s'affaire en cuisine pendant cette période de confinement, a choisi une tenue très simple, type homewear, pour rester confinée chez elle. On la découvre dans un ensemble gris notamment composé d'un pull pour un rendu décontracté . La jeune femme a partagé une liste de musiques, de films, de livres, de podcasts et de comptes à suivre, avec ses abonnés pour lutter contre la solitude pendant le confinement.

Activewear comme Josephine Skriver

Le mannequin danois profite de la période de distanciation sociale pour faire de l'exercice et garder la forme pour ses shootings et défilés d'après confinement. Pour ce faire, la belle a opté pour une tenue activewear composée d'une paire de leggings et d'une brassière stylisée d'un blanc immaculé qui lui vont à merveille. Une tenue parfaite pour combiner journée à la maison et activité physique.