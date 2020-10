Kenzo s'engage pour la préservation des tigres sauvages

Symbole fort et signature de l'univers Kenzo, le tigre est aujourd'hui menacé de disparition. Pour remédier à ce phénomène et contribuer à la préservation du félin majestueux, la maison s'associe à WWF et propose une collection de prêt-à-porter destinée à soutenir l'initiative "Tx2", qui vise à doubler la population de tigres sauvages d'ici 2 ans environ.

Les initiatives se suivent mais ne se ressemblent pas (toujours) dans l'univers de la mode mais les engagements sont, eux, de plus en plus nombreux.

Environnement, diversité, politique et plus récemment santé en raison de la pandémie de Covid-19, les marques de prêt-à-porter multiplient les projets pour se mettre au service de causes qui leur tiennent à cœur et qui préoccupent les consommateurs.

C'est le cas de Kenzo, qui œuvre aujourd'hui pour la préservation des tigres sauvages, intimement liés à l'héritage de la maison.