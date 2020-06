Kenzo et Vans remettent l'imprimé floral au goût du jour

La saison printemps-été 2020 est marquée par le retour de la collaboration entre Kenzo et Vans, la première sous la houlette de Felipe Oliveira Baptista, directeur de la création de la maison Kenzo. Deux des modèles de sneakers emblématiques de Vans s'habillent pour l'occasion d'imprimés floraux vibrants, tout comme la capsule de prêt-à-porter et d'accessoires qui les accompagne.

Après une longue période de confinement et une crise sanitaire sans précédent, la couleur fait plus que jamais son retour dans le dressing des hommes et des femmes pour redynamiser nos looks comme notre moral. Les marques Kenzo et Vans l'ont bien compris avec leur nouvelle collection commune articulée autour de motifs floraux pleins de peps et d'optimisme.