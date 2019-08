Kendall Jenner reste la top la plus populaire sur les réseaux sociaux

A l'approche de la rentrée, l'ex-star de téléréalité confirme son statut de mannequin ultra populaire, demeurant la top-modèle la plus appréciée - sinon suivie - sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram). La brune du clan Jenner-Kardashian cumule pas moins de 159 millions de followers, d'après des données fournies par le site spécialisé Models.com. Voici le Top 10 des modèles les plus populaires sur les réseaux sociaux.

Kendall Jenner: plus de 159 millions d'abonnés On ne présente plus Kendall Jenner. Révélée dans la télé réalité "L'Incroyable Famille Kardashian", la jeune femme débute sa carrière de mannequin devant les caméras, devenant rapidement la coqueluche des créateurs et grandes maisons de prêt-à-porter et de couture. A seulement 23 ans, la sœur de Kylie Jenner a le privilège de choisir ses contrats, que ce soit en matière de défilés ou de campagnes publicitaires. Egérie des marques Calvin Klein et Longchamp, elle s'illustre régulièrement sur les podiums d'Alexander Wang, Versace, Fendi ou encore Moschino. Elle compte également à son actif plusieurs défilés pour la marque de lingerie Victoria's Secret.

Gigi Hadid: plus de 62 millions d'abonnés Très loin derrière Kendall Jenner, l'Américaine Gigi Hadid apparaît comme la deuxième top la plus populaire au monde. La sœur de Bella publie quotidiennement des posts pour pas moins de 62 millions d'abonnés, dont 49 millions sur Instagram, un peu plus de 9 millions sur Twitter, et 4,3 millions sur Facebook. Omniprésente sur les podiums et les affiches publicitaires il y a 2 ans, la jeune femme se fait de plus en plus rare, bien que toujours autant sollicitée par les marques. Gigi Hadid est récemment apparue dans une campagne publicitaire pour Moschino (automne-hiver 2019) et a fait plusieurs apparitions remarquées lors des derniers défilés masculins en juin, notamment pour Off-White et Berluti.

Cara Delevingne: près de 59 millions d'abonnés Burberry, Balmain, Dior Beauty ou encore Rimmel sont autant de marques avec lesquelles travaille régulièrement Cara Delevingne. Un palmarès de haute volée, encore plus appréciable si l'on se souvient que la top britannique a raccroché ses stilettos en 2015 pour se consacrer au cinéma. Il faut dire que la belle se distingue par ses looks androgynes, son charisme et son naturel, qui séduisent toujours plus les créateurs de mode. Non contente de poser pour les plus grandes maisons, Cara est passée du côté de la création pour la saison automne-hiver 2019. Elle a fait équipe avec Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain, pour créer trois nouveaux it-bags. Rien que ça!