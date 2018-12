Kendall Jenner reste la top la plus populaire sur les réseaux sociaux en 2018

La jeune femme cumule pas moins de 143,5 millions de followers sur l'ensemble des réseaux sociaux mentionnés, devançant largement Gigi Hadid et ses 58,4 millions de followers.

Tout comme l'an dernier, la star de télé-réalité et mannequin Kendall Jenner est au sommet des tops les plus convoitées et sollicitées sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, et Twitter), selon des données proposées par le site spécialisé Models.com.

Il faut dire que la jeune top a de qui tenir, puisque ses soeurs Kylie Jenner et Kim Kardashian réunissent chacune 121 millions et 122 millions d'abonnés, respectivement, sur leur seul compte Instagram. Kendall Jenner a quant à elle gagné plus de 17 millions de followers en seulement une année.

Troisième l'an dernier avec 48,47 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook, Gigi Hadid devient la deuxième top la plus populaire sur les réseaux sociaux en 2018. L'aînée des soeurs Hadid rassemble pas moins de 58,4 millions de followers. Elle est suivie par Cara Delevingne, qui perd une place, avec 57,7 millions d'abonnés sur l'ensemble des réseaux sociaux.

Top 10 des mannequins les plus suivis sur les réseaux sociaux :

1. Kendall Jenner : 143,5 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook.

2. Gigi Hadid : 58,4 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook.

3. Cara Delevingne : 57,7 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook.

4. Chrissy Teigen : 32 millions d'abonnés sur Instagram et Twitter.

5. Tyra Banks : 29,5 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook.

6. Emily Ratajkowski : 28,2 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook.

7. Gisele Bündchen : 25,8 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook.

8. Miranda Kerr : 25,2 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook.

9. Bella Hadid : 22,8 millions d'abonnés sur Instagram et Twitter.

10. Adriana Lima : 21,3 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook.