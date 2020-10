Kate Middleton, Letizia, Victoria de Suède : de figures royales à influenceuses mode

Quelle est l’influenceuse mode dont vous vous inspirez le plus ? Vous êtes plutôt Kim Kardashian ou Kate Middleton ? Deux salles, deux ambiances, me direz-vous, et pourtant ces deux personnalités vous inspirent tout autant lorsqu’il s’agit de renouveler votre garde-robe. D’après le dernier rapport de la plateforme de recherche mondiale Lyst, l’épouse du prince William est une influenceuse hors pair qui génère des milliers de recherches en ligne et même des ruptures de stock. Les réseaux sociaux sont devenus en quelques années seulement un véritable terrain de jeux pour les consommateurs en quête de nouvelles tendances mode et beauté. Une chose rendue possible grâce à l’émergence des "influenceuses" issues d’horizons divers et variés comme la télé-réalité, le cinéma, le sport, le mannequinat ou encore la musique, qui proposent chaque jour des looks que vous vous appropriez pour créer votre propre garde-robe. Mais qu’en est-il des têtes couronnées et autres figures royales ? Peu ou pas présentes sur les réseaux sociaux, elles se révèlent parfois plus influentes que les influenceuses même, à l’instar de Lady Di, qui a même donné son nom à l’un des sacs les plus emblématiques de Dior.

La reine d’Espagne Letizia n’est pas en reste, ses tenues suscitant également l’intérêt des consommateurs dans le monde entier. La tête couronnée a permis aux robes Charo Ruiz d’être plus populaires que jamais (+352%) après s’être glissée dans la robe longueur XXL "Corazon", l’été dernier. Elle n’a pas de compte instagram officiel mais plusieurs fans de la reine en ont créé dont un uniquement pour ses looks et qui comptabilise 145.000 abonnés. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Looks de la Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) le 6 Oct. 2020 à 12 :23 PDT