Karl Lagerfeld : retour sur dix de ses défilés les plus emblématiques pour Chanel

Sans doute le créateur le plus emblématique de notre époque, Karl Lagerfeld est décédé ce mardi 19 février à l'âge de 85 ans.

Le couturier est parvenu à moderniser le style de Chanel tout en conservant le patrimoine laissé par la fondatrice de la maison. De son premier défilé en tant que directeur artistique des collections Chanel en 1983 à son ultime show haute couture pour la maison en janvier dernier, retour sur les shows les plus marquants du grand couturier pour la célèbre maison française.

La vie de Karl Lagerfeld en quelques dates

- 10 septembre 1933: naissance supposée à Hambourg. Il prétend être né en 1935

- 1952: Karl et sa mère quittent l'Allemagne et gagnent Paris. Il est élève dans une école privée, puis au lycée Montaigne

- 1954 - remporte le premier prix du concours du "Secrétariat international de la laine", organisé par la marque Woolmark, ex-æquo avec Yves Saint-Laurent

- 1955-1962: assistant de Pierre Balmain

- 1963-1984: directeur artistique de Chloé

- Depuis 1965: directeur artistique de Fendi

- Depuis 1983: directeur artistique de Chanel

- 1984: lance sa marque éponyme

- 1989: mort de son compagnon Jacques de Bascher

- 1999: le couturier qui pendant 15 ans ne paie pas d'impôts en France est condamné à un redressement fiscal de 87 millions de francs (13,3 millions d'euros) par le fisc français

- 2000: dispersion de sa collection d'objets d'arts du XVIIIe pour 139 millions de francs (21,2 millions d'euros), une des plus fameuse ventes aux enchères du XXe siècle

- 2000: pour entrer dans les vêtements très cintrés de Hedi Slimane crées alors pour Dior Homme, il entreprend un régime qui lui fait perdre 43 kg

- 2004: signe une collection capsule (collection avec peu de pièces) pour H&M

- 2008: pose pour une publicité de la Sécurité routière, portant un gilet jaune sur son costume, au bord d'une route, avec pour slogan "C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie"

- 2011: dessine le nouveau maillot de l'équipe de France de football, devient l'égérie de la publicité Volkswagen et rhabille une bouteille de Coca-Cola à son effigie. Aux côtés de Marie Drucker et Stéphane Bern, il commente le mariage de Catherine Middleton et du prince William

- 2012: apparaît dans le clip de Jean-Roch, auprès de Snoop Dogg jouant le rôle de Dieu et crée une nouvelle marque, KARL, exclusivement accessible sur le site Internet net-a-porter.

- 2019: en janvier, il est absent des défilés Chanel à Paris, du jamais vu. Il meurt le 19 février.