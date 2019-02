Karl Lagerfeld envisage un partenariat à long terme avec Carine Roitfeld

Le créateur et grand couturier Karl Lagerfeld a enrôlé Carine Roitfeld pour une collaboration permanente entièrement dédiée à sa propre marque de prêt-à-porter, révèle Women's Wear Daily. Ce partenariat créatif prendra forme dès la rentrée prochaine à l'occasion du lancement de la collection automne 2019.

S'ils ont déjà travaillé ensemble à de multiples reprises par le passé, Karl Lagerfeld et Carine Roitfeld unissent aujourd'hui leur créativité et leur savoir-faire pour la marque de prêt-à-porter du célèbre créateur allemand. Ce dernier a invité la styliste et rédactrice en chef à proposer une liste de ses pièces favorites pour les saisons à venir.

Plus concrètement, cette collaboration débutera en septembre prochain pour la sortie de la collection automne 2019 de Karl Lagerfeld. Sera alors lancé "The Edit by Carine Roitfeld", qui prendra la forme d'une liste des pièces essentielles sélectionnées par la célèbre styliste française.

Le site spécialisé WWD précise qu'il s'agit du premier d'une longue liste de partenariats à venir entre Carine Roitfeld et la marque Karl Lagerfeld. D'autres projets seront dévoilés dans le courant de l'année.

Directeur artistique des maisons Chanel et Fendi, Karl Lagerfeld s'occupe également de sa propre marque de prêt-à-porter. Le 22 janvier dernier, le grand couturier était absent du défilé haute couture Chanel, une première depuis de nombreuses années. La maison a alors fait savoir que le créateur "se sentait fatigué".