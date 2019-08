Kaia Gerber: retour en images sur deux années de succès sur les podiums

En septembre 2017, à seulement 16 ans, Kaia Gerber fait ses premiers pas sur les podiums de la semaine de la mode new-yorkaise sous le regard enthousiaste de la fashion sphère. C'est Raf Simons qui offre la possibilité à la fille de Cindy Crawford de commencer à défiler pour Calvin Klein. Un passage qui fait l'unanimité et qui permet à la jeune femme de s'envoler pour Londres, Milan, et Paris, et de voir décoller sa carrière.

Deux ans après ses débuts, Kaia Gerber s'illustre régulièrement sur les podiums des plus grandes maisons de mode et de couture, parmi lesquelles Chanel, Fendi, Valentino, Versace, Saint Laurent, Marc Jacobs, Prada et bien sûr, Calvin Klein. Une véritable prouesse pour le mannequin, qui célébrera son 18ème anniversaire le 3 septembre prochain.

Non contente d'être devenue une star des podiums, Kaia Gerber enchaîne également les contrats publicitaires. Pour la seule année 2019, elle a déjà pris la pose pour Stella McCartney, Saint Laurent, Fendi, Jimmy Choo et Marc Jacobs. L'Américaine semble bel et bien marcher dans les pas de sa mère, icône des années 90. En attendant de découvrir l'évolution de la carrière de Kaia, revenons en images sur ces deux années de mannequinat couronnées de succès.