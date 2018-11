Kaia Gerber parmi les jeunes talents honorés par le British Fashion Council

Les mannequins Kaia Gerber, Anok Yai et Hari Nef figurent parmi les jeunes talents qui seront mis à l'honneur par le British Fashion Council (BFC) lors de ses Fashion Awards cet hiver.

Ces trois stars des podiums ont été choisies par l'institution de la mode britannique pour figurer dans la seconde édition de sa liste "New Wave: Creatives", qui couronne les 100 jeunes les plus inspirants de la planète dans l'univers de la mode et de la beauté.

Plusieurs semaines après l'annonce à Shanghai des 20 premiers noms retenus, la liste contenant 20 autres noms a été annoncée à New York. En plus de la fille de Cindy Crawford, on note, entre autres, la présence du top soudanais Anok Yai et du mannequin transgenre Hari Nef mais aussi de la drag queen Aquaria, de l'auteur Cleo Wade et de l'influenceuse Lil Miquela.

L'ajout de Kaia Gerber dans cette liste des talents de demain ne surprendra personne étant donné l'ascension fulgurante qu'a eue la jeune de 17 ans ces derniers mois. Rien qu'en 2018, elle aura défilé pour Chanel, Valentino et Versace, elle aura prêté son image à des campagnes publicitaires pour Moschino et Marc Jacobs. Elle a même conçu une mini-collection avec Karl Lagerfeld.

Anok Yai a été vue dans des campagnes pour Prada et Estee Lauder. Elle a aussi fait la couverture de Dazed, i-D et Purple Fashion alors que l'activiste transgenre Hari Nef a été choisie pour incarner le parfum "Bloom" de Gucci.

L'intégralité de la liste "New Wave: Creatives" sera dévoilée la semaine précédant les Fashion Awards 2018, la soirée de gala étant prévue pour le 10 décembre à Londres. Cette cérémonie vise chaque année à mettre à l'honneur la créativité et l'innovation dans l'univers de la mode.