Justin Bieber et Crocs vont collaborer et on a déjà un aperçu du résultat !

Justin Bieber et la marque de chaussures Crocs vont faire équipe et on n’est pas sûr du résultat…

Mercredi, on l’apprenait sur Fox News, le chanteur et la marque Crocs ont annoncé leur collaboration. Une création inspirée par la marque de vêtements du lauréat d’un Grammy et par la couleur jaune signature de la maison.

Le partenariat mettra en vedette le Classic Croc avec huit charms Jibbitz personnalisés conçus pour correspondre aux vibrations et au style décontracté de Bieber.

"En tant qu’artiste, il est important que mes créations restent fidèles à moi-même et à mon style. Je porte des Crocs tout le temps, donc concevoir ma propre paire est venu naturellement", a déclaré Bieber dans un communiqué de presse. "Avec ces Crocs, je me suis concentré sur la création de quelque chose de cool que je veux porter."

Crocs a fait la promotion des nouveaux designs sur les réseaux sociaux : "C’est vrai, nous nous sommes associés à @justinbieber pour créer #JBxCrocs avec @drewhouse. Nous sommes un fan de longue date de lui et nous sommes ravis de vous apporter la magie sur 10.13."