Jules signe une capsule de baskets éco-responsables avec PANAFRICA

L'enseigne de prêt-à-porter Jules annonce un partenariat avec la marque PANAFRICA autour d'une collection de baskets pour hommes. Conçus à partir de matières éco-responsables, ces modèles ultra colorés seront disponibles à compter du 17 juillet, et ce, pour une durée limitée.

Une paire de baskets engagées et responsables qui vous suivra tout au long de l'été: c'est ce que proposent Jules et PANAFRICA dès le mois de juillet avec les modèles "BANFORA" et "KOUDOUGOU", évoquant des noms de villes du Burkina Faso. Un choix qui n'est pas dû au hasard puisqu'une partie des bénéfices de la vente sera reversée à l'association Afrika Tiss, qui œuvre pour promouvoir l'artisanat au Burkina Faso.

Chacune des paires de baskets adopte des lignes graphiques qui puisent leur inspiration dans le wax, tissu étroitement lié à la culture africaine. Déclinées dans des teintes de bleu, de rouge et de jaune, les chaussures se distinguent par l'utilisation de coton biologique et d'une fibre conçue à partir du recyclage des déchets plastiques récupérés dans les océans.

Les deux modèles seront proposés à la vente du 17 juillet au 30 septembre prochains dans l'ensemble des magasins Jules et en ligne sur www.jules.com. Jules et PANAFRICA reverseront 10% de leurs bénéfices à l'association Afrika Tiss.