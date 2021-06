JO 2021 : Kim Kardashian intègre l'équipe américaine grâce à sa marque Skims

La femme d'affaires officiellement milliardaire, prend aujourd'hui le relais , et s'invite à sa façon à l'événement sportif le plus attendu de l'été, les Jeux olympiques de Tokyo, avec sa marque de shapewear Skims.

Si Kim Kardashian a toujours semblé plus à l'aise en bikini ou en robe haute couture qu'en tenue de sport, elle a néanmoins tissé un lien fort avec les Jeux olympiques depuis sa plus tendre enfance. Chose qu'elle doit à son beau-père Caitlyn Jenner , spécialiste du décathlon, qui a même raflé une médaille d'or lors des Jeux olympiques d'été de 1976 .



"Dès mes 10 ans, mon beau-père m'a raconté chaque détail des Jeux olympiques. En regardant les athlètes concourir, je comprenais de mieux en mieux le dévouement et l'honneur que représentait le fait de faire partie des Jeux olympiques. J'ai voyagé avec mon beau-père et ma famille dans différentes villes pour les essais olympiques, les Jeux olympiques et les compétitions d'athlétisme de @caitlynjenner et à chaque arrêt, j'achetais un t-shirt olympique en souvenir", a confié Kim Kardashian sur son compte Instagram.

La marque Skims, fondée par Kim K, a conçu les sous-vêtements, les pyjamas, et les pièces loungewear que portera l'équipe américaine tout au long de la compétition. Chose qui peut sembler surprenante - les marques fournissent d'ordinaire les tenues officielles des cérémonies - mais qui n'est finalement pas si rare; certaines équipes ont bel et bien leur(s) propre(s) fournisseur(s) de sous-vêtements. Ils ne s'appellent pas forcément Kim Kardashian, donc on en parle juste un peu moins, voilà tout.