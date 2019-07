JLo, reine des réseaux sociaux pendant les CFDA Awards

Jennifer Lopez a dominé les réseaux sociaux pendant la soirée des CFDA Fashion Awards le mois dernier, selon un rapport établi par le Council of Fashion Designers of America (CFDA) et Launchmetrics.

La chanteuse, danseuse et actrice a généré près d'1,7 million en impact de valeur médiatique (MIV) grâce à deux publications Instagram émises au moment de l'événement.

Le rapport s'appuie sur des données récoltées du 25 mai au 9 juin et examine les interactions avec le public et le MIV générés par différentes publications avant et après la cérémonie, organisée à Brooklyn le 3 juin.

L'événement en lui-même a généré un MIV de 31,9 millions$, touchant 9,1 milliards de personnes.

Jennifer Lopez, qui a reçu le prestigieux prix d'icône de la mode lors de cette cérémonie, a généré le plus grand MIV avec au total 2,2 millions$. Sur Instagram, la publication sur laquelle elle apparaît vêtue d'un ensemble Ralph Lauren a généré un MIV d'1,4 million $.

La star est suivie des sœurs Gigi Hadid (MIV d'1,4 million$) et Bella Hadid (1,1 million$). Le mannequin Winnie Harlow, le sportif Alex Rodriguez et la chanteuse Ciara constituent le reste du top 5.

Parmi les marques partenaires de l'événement, c'est Ralph Lauren qui a généré le plus grand impact (665k$), suivi de Louis Vuitton (273k$) et de Michael Kors (255k$).