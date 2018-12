Jean Paul Gaultier, Napapijri et Asos parmi les lauréats du Prix de la mode végane de PETA

L'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), qui se consacre à la protection des droits des animaux, a présenté, mercredi 19 décembre, la liste des grands gagnants du Prix de la mode végane 2018. Jean Paul Gaultier, Napapijri, Asos, ou encore Ashoka Paris figurent parmi les marques et enseignes récompensées pour leurs "engagements positifs pour les animaux".

Via son Prix de la mode végane 2018, PETA revient sur les moments qui ont marqué l'histoire de la mode végane au cours de l'année et gratifie les marques et créateurs qui se sont engagés à concevoir une mode plus respectueuse des animaux pour les années à venir.

Jean Paul Gaultier fait partie des lauréats de la catégorie "Plus grand moment de la mode de luxe 2018". Toutefois, la maison est récompensée au même titre que Versace, Burberry, Michael Kors, John Galliano ou encore Furla, qui ont toutes renoncé à utiliser de la fourrure animale dans leurs collections cette année. Un changement considérable dans l'univers de la mode végane, et plus généralement encore dans le domaine du prêt-à-porter et de la couture.

La catégorie "Meilleure avancée éthique dans le prêt à porter 2018" met à l'honneur plus de 300 enseignes qui ont fait le choix de dire "non" au mohair. Lauréate du Prix de la "Plateforme de vente en ligne la plus progressiste", l'enseigne Asos est tout particulièrement distinguée par PETA pour avoir décidé de bannir le mohair, le cachemire, le duvet, les plumes et la soie d'ici fin janvier 2019.

Moins connue et plébiscitée que Paris, Londres, Milan et New York, la Fashion Week d'Helsinki reçoit le Prix de "l'Événement de mode le plus progressiste". PETA a souhaité récompenser sa décision d'interdire le cuir sur ses podiums à compter de 2019.

Les lauréats du Prix de la mode végane 2018 de PETA:

- Plus grand moment de la mode de luxe: Jean Paul Gaultier et les marques qui n'utilisent plus de fourrure.

- Meilleure avancée éthique dans le prêt à porter: Les centaines d'enseignes qui abandonnent le mohair.

- Plateforme de vente en ligne la plus progressiste: Asos.

- Prix de l'innovation: ECOPEL.

- Meilleurs sacs végans: Ashoka Paris.

- Meilleure veste en cuir végan: Alexandra K.

- Meilleure collection de chaussures véganes: Studio Céleste - Galeries Lafayette.

- Meilleure sélection de chaussures véganes pour homme: The Vegan Outfit.

- Meilleures parkas sans cruauté: Napapijri.

- Meilleures montres véganes: Votch.

- Meilleure collection de manteaux sans laine: Magnethik.

- Événement de mode le plus progressiste: La Fashion Week d'Helsinki.