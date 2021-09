Iris Apfel, 100 ans et une première collection pour H&M

La femme d’affaires et décoratrice d’intérieur Iris Apfel, accessoirement icône de mode à ses heures perdues, a célébré son 100e anniversaire le 29 août dernier. Pour l’occasion, le géant suédois H&M a souhaité rendre hommage à son style unique et inimitable avec une collection de prêt-à-porter et d’accessoires conçue en collaboration avec la principale intéressée. Les pièces seront disponibles début 2022.

De la couleur, des motifs, des froufrous, et surtout un goût sans pareil pour l’accumulation. C’est sans doute ce qui caractérise le mieux le style d’Iris Apfel, tout juste 100 ans, qui n’a jamais cessé de promouvoir une certaine forme d’indépendance et d’affirmation de soi, à l’avant-garde. En pleine Fashion de New York, H&M annonce avoir collaboré avec l’entrepreneuse américaine le temps d’une collection de vêtements et d’accessoires pour rendre hommage à ce style décomplexé.

"Iris Apfel symbolise l’expression de soi à travers son style, qui est à la fois incroyablement flamboyant et éclectique, tout en étant totalement intemporel. Elle incarne ce qu’est la mode – un moyen de s’exprimer, de dire qui on est ou qui on veut être, tout en s’amusant. Une véritable source d’inspiration !", explique Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor chez H&M, dans un communiqué.