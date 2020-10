Le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de mode de Hyères a clôturé sa 35ème édition la semaine dernière, en rendant hommage à la créativité et aux nouvelles approches de la mode durable malgré le contexte inquiétant de la crise sanitaire.

Paris Modes Insider s'est rendu dans le sud de la France pour découvrir les plus belles créations des finalistes du Festival et s'entretenir avec les organisateurs, les membres du jury et les jeunes créateurs.