Innovation : une jeune entreprise française présente son premier short en… bois

Le short en bois, éthique et responsable, de la marque So Ride Wear. - © Courtesy of So Ride Wear

La Française Fabienne Petetin a créé la marque So Ride Wear pour permettre aux amoureux de sport outdoor d'évoluer dans des vêtements confortables, éthiques et respectueux de la planète. Après avoir lancé dès 2019 des T-shirts et sweats éco-responsables, la griffe innove avec ses premiers shorts en… bois. Tout un programme. Un short en bois. Oui, mais encore ? N'allez pas imaginer un short ou un bermuda ultra rigide duquel sortiraient des branchages et qui ne permettrait pas de s'adonner à des sports d'extérieur comme le cyclisme, la randonnée, voire l'escalade. Non, ce short signé So Ride Wear a, au contraire, été pensé pour être "polyvalent et très confortable". Mais alors, quel est le secret ?

Enfin du sportswear écoresponsable pour les activités en extérieur On parle beaucoup de mode éthique mais qu'en est-il des équipements sportifs ? C'est pour proposer une alternative aux amoureux des sports en plein air que Fabienne Petetin, lauréate de la French Tech Incubation en 2021, décide de fonder So Ride Wear. La marque se distingue par sa volonté de ne proposer que des vêtements éthiques et responsables, conçus à partir de matières biosourcées et upcyclées, comme le coton bio, mais également fabriqués - en grande majorité - à Chambéry. Le short est composé de 98% de fibres de bois Tencel Lenzing, matière choisie pour sa légèreté et son confort, et 2% d'élasthanne "sans produits nocifs pour le corps et l'environnement". Pour la ceinture et l'intérieur des poches, la marque a opté pour du polyester upcyclé, issu de chutes de tissu de l'industrie textile. "Le choix de la fibre de bois, outre sa dimension écologique, permet d'offrir une grande résistance. Le tissu conserve longtemps sa douceur et sa couleur. Respirant et thermo-actif, le short a une coupe prévue pour épouser les mouvements. La preuve, il a été aussi testé et approuvé par les grimpeurs de WattaBloc à Chambéry, qui ont pu apprécier son stretch lors de chaque mouvement", souligne la marque.