Inès de la Fressange signe le retour des années 70 pour Uniqlo

Les vêtements les plus emblématiques des années 70 seront plus que jamais d'actualité à la rentrée avec la nouvelle collection signée Ines de la Fressange pour Uniqlo.

La styliste et ex-mannequin a imaginé toute une garde-robe qui célèbre l'indépendance féminine et la mode de cette décennie, s'inspirant d'icônes telles que Jane Birkin et Françoise Hardy.