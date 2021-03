Inde : grâce aux sacs à main, une communauté d'artisans lutte contre la discrimination

Au cœur du plus grand bidonville de l'Inde, à Bombay, le son des perforatrices sur les feuilles de caoutchouc retentit dans un atelier minuscule.

L'Inde utilise souvent l'art et la mode pour pouvoir exprimer des malaises et s'armer contre les discriminations qu'elles soient de genre, de religion ou d'ethnies. Déjà Anita Dongre, une couturière indienne féministe et écolo s'engage depuis des années.

Découvrons aujourd'hui l'histoire de la marque Chamar. C'est dans ce lieu de création improbable qu'un styliste œuvre, grâce à ses sacs à main haut de gamme, à réhabiliter une communauté d'artisans discriminée.

Sa marque "Chamar Studio" fait écho aux maroquiniers hindous, les "Chamar", membres de la communauté Dalit, ces fameux Intouchables, au plus bas dans la hiérarchie de castes hindoue. Leur nom, dérivé du sanskrit, signifie "peau" et a longtemps servi d'insulte en Inde.

