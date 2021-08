Il mange trop de pâtes pendant le confinement et crée un sac en cuir "Penne Barilla"

Il faut dire que l'artiste a su tirer les ficelles du buzz. En juillet dernier, Nik a révélé les images de sa création sur les réseaux avec la légende suivante : "Pendant les mois les plus brutaux de la pandémie, presque tout le monde a vécu la même expérience en regardant la boîte de pâtes".

"Pourquoi ne pas essayer de réimaginer l'objectif de la boîte en quelque chose d'un peu plus excitant ?"

La publication est devenue virale, obtenant plus de 220.000 likes et plus de 25.000 retweets en moins de 24 heures. Depuis lors, de nombreux aficionados des pâtes partagent leur admiration pour cet accessoire unique et mondain.