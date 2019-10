Ifa, des vêtements éco-responsables, en chanvre et made in France

Née de la volonté de proposer aux consommateurs des vêtements éthiques et durables, qui combinent qualité et impact écologique limité, la marque ifa annonce le lancement de sa première capsule unisexe entièrement fabriquée dans l'Hexagone. A la clé? Deux vestes intégralement conçues en chanvre.

Nombreuses sont les marques de prêt-à-porter à modifier progressivement leur offre et leurs habitudes pour proposer une mode plus responsable, que ce soit via l'introduction de matières durables ou l'intégration de mesures destinées à réduire leur impact écologique.

La toute jeune marque ifa est justement née de ce souhait de créer des vêtements durables avec un faible impact écologique, sans lésiner sur la qualité. Les fibres naturelles de chanvre sont au cœur de l'ADN de la marque.

Une matière choisie car "issue d'une agriculture respectueuse de l'environnement", souligne la griffe.

Et elle ajoute: "En plus d'assainir les sols, la culture du chanvre nécessite moins d'eau que le coton et aucun produit chimique. Robuste, le chanvre résiste très bien aux climats et aux maladies; un véritable champion de l'écologie".

Cette première collection capsule se compose de deux vestes unisexes en chanvre, Frida et Sonia, dotées de boutons en noix de coco recyclée et d'un empiècement intérieur en coton bio. La première est proposée en blanc cassé tandis que la seconde est disponible en bleu jean. Chacun des modèles sera disponible en édition limitée à 100 pièces numérotées.

La démarche de la marque ifa ne se limite pas à la confection de vêtements responsables puisqu'elle a également choisi de collaborer avec différents artistes pour rendre chaque pièce encore plus unique. Pour ce premier jet, la griffe a souhaité rendre hommage à Frida Kahlo et Sonia Delaunay via des empiècements intérieurs représentant des œuvres respectivement créées par Caroline Romain-Desfossés et Sacha Floch Poliakoff.

"Nous sommes très fiers du lancement de notre première collection capsule, qui incarne parfaitement l'ADN de notre marque. Avec ifa, nous pensons la mode comme un vecteur d'expression de nos convictions et comme le support de nos inspirations artistiques. En découvrant le chanvre, nous avons été immédiatement conquis par ses qualités naturelles inestimables. Nous sommes convaincus qu'une mode durable est possible en remettant au goût du jour cette matière noble, écoresponsable et au passé fastueux", expliquent Lucas Thivolet Conde Salazar et Louis Branger, fondateurs de la marque.

Cette première capsule sera proposée en précommande dès le 21 octobre via une campagne Ulule, dont le succès pourra permettre à la marque de grandir et de mettre de nouvelles collections à disposition du public. La collection est également à découvrir sur www.ifa-creation.fr.