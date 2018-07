Hommes, soyez stylés même à la plage

L'été, c'est le moment de l'année où l'on case les pulls pour faire place à de nouvelles pièces: tee-shirts, shorts, chapeaux... Un assortiment qui nous donne tout de suite une allure plutôt cool... Et cet été, la tendance est aux pièces légères et fluides. On s'oriente surtout vers le bon choix de matières pour éviter les transpirations abondantes mais toujours avec goût. Profiter à fond de la plage et avoir tout de même du style, une idée saugrenue? Absolument pas! Voici les looks phares de bords de mer qui brilleront autant que le soleil et que vous pourrez garder le soir venu, pour un verre sur la terrasse de la plage.

Tenue large Être à l'aise et élégant, c'est possible! Adieu le slim, la chemise qui moule les pectoraux et le tee-shirt col V en taille S. Cette année, la tendance est au large et à la fluidité extrême. Choisir des pièces bien larges laisse le corps respirer et planque les petits défauts. La tenue large est à porter avec des espadrilles, des baskets en toile ou, pour les aventuriers du style, des claquettes.

Le maillot de bain avec une chemise hawaïenne: le retour en grâce L'indispensable du look plage, c'est le short de bain. Sans maillot de bain, rien n'est possible, surtout pas la baignade rafraîchissante. Qu'il soit court ou long, rayé ou monochrome, le maillot de bain peut vous rendre jeune ou vieux, beau ou moche. Et cette année, la tendance est aux modèles suffisamment élégants pour passer sans souci de la plage aux pavés, avec une taille montée comme les pantalons, ceinture ajustable, et poches plaquées. Optez donc pour un short deux-en-un que l'on arbore fièrement pour aller se baigner ou visiter la ville. Diffusée dans le monde entier pendant les années 40, la chemise hawaïenne constitue un emblème folklorique agréable et facile à porter. Il faut toutefois privilégier un coton de qualité supérieure. À la plage, vous la portez ouverte, avec une fausse allure négligée. Le soir, vous pouvez la refermer.

Le bermuda avec un polo en éponge Le bermuda se pare de tous les esprits et convient à tous les styles. Il existe différents types de bermudas. Vous pouvez adopter le bermuda dans sa version surfeur, dandy, en jean ou en jersey. Quelle que soit votre morphologie, évitez les bermudas qui tombent à mi-genou: ils risquent de dévaloriser vos jambes. Pour les couleurs, osez les couleurs tendances comme le vert, le bordeaux ou le kaki. Dans un esprit décontracté, vous pourrez associer le bermuda à un polo en éponge. Le polo est une pièce hybride qui oscille entre le décontracté et l'habillé. C'est la tendance, mais c'est aussi une pièce confortable, élégante et hygiénique