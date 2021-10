Heron Preston présente les premières sneakers imprimées en 3D

Alors que la plupart des acteurs de la mode se tournent vers le gaming, les NFT ou les nouveaux mondes virtuels, Heron Preston innove via un autre pan de la technologie : l'impression 3D. Le créateur lève le voile sur les premières paires de sneakers entièrement imprimées en 3D accessibles au public, laissant entrevoir de nouvelles perspectives quant à la fabrication de chaussures, plus locale, éthique et éco-responsable.

Une seule et unique paire de baskets… à vie ?

Le simple fait de mettre en vente une paire de baskets imprimées en 3D est bien évidemment révolutionnaire mais la nouvelle méthode mise au point par Zellerfeld et Heron Preston - à distance pour cause de pandémie - l'est sans aucun doute encore plus, permettant d'envisager dans le futur un dressing minimaliste et donc respectueux de l'environnement, que l'on pourrait renouveler à l'infini. Et ce n'est pas de la science-fiction. Créée à partir d'un seul matériau, la chaussure n'a aucune couture et ne contient ni colle ni matières toxiques. Elle est donc entièrement recyclable. Les détenteurs de ces sneakers nouvelle génération ont donc la possibilité de ramener leurs baskets usées pour les transformer en de nouvelles paires, si possible actualisées selon les tendances du moment.

L'impression 3D : la création sans limites

Baptisée "HERON01", laissant présager d'autres versions à venir, la sneaker a été fabriquée sans passer par une quelconque usine et sans chaîne d'approvisionnement, réduisant de fait le temps de conception. "La HERON01 n'est qu'un début. Le potentiel est illimité. J'ai pu concevoir et imprimer des prototypes fonctionnels et évolutifs en quelques heures. Avec la fabrication traditionnelle, cela aurait pris des mois. J'ai hâte d'imprimer d'autres chaussures, ainsi que des versions actualisées", se réjouit Heron Preston.

Le sur-mesure accessible à tous