Haute Couture: des robes de mariée spectaculaires repérées sur les podiums

La semaine de la haute couture s'est achevée, mettant en vedette la créativité et le savoir-faire des plus grandes maisons françaises et internationales.

Tradition oblige, la robe de mariée a cette saison encore clôturé de nombreux défilés, offrant la possibilité à chacune de s'inspirer de pièces toutes plus spectaculaires - ou originales - les unes que les autres.

A quelques semaines du coup d'envoi de la saison des mariages, retour en images sur les créations nuptiales les plus marquantes de cette semaine de la haute couture parisienne.