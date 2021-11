Harry Styles est (officiellement) l'icône du style de l'année 2021

Le chanteur britannique Harry Styles a fait du chemin depuis la formation du boys band One Direction, et pas uniquement dans l'univers de la musique. La star planétaire est également devenue en quelques années seulement une véritable icône de mode, ses tenues gender fluid inspirant des millions d'hommes et de femmes sur les cinq continents, comme le révèle une nouvelle étude .

Le résultat est sans appel. Harry Styles inspire aujourd'hui toute une génération et non des moindres puisqu'il s'agit de celle qui est sans doute la plus difficile à appréhender et à amadouer, les Z.

Non content de faire l'unanimité sur scène ou dans les salles obscures, l'ex-membre de One Direction s'est totalement métamorphosé , jouant avec la mode et proposant une nouvelle vision de celle-ci, beaucoup moins normée et éloignée de certains diktats imposés depuis des décennies dans une industrie elle aussi en pleine évolution.

Musique, cinéma et mode... La star planétaire semble transformer tout ce qu'il touche en or et sait surtout s'adapter avec brio aux mutations actuelles - et nombreuses - de la société.

Après avoir fait la couverture de Vogue UK et s'être illustrée dans une robe époustouflante signée Oscar de la Renta au Gala du MET , la jeune femme a inspiré hommes et femmes en Belgique, au Brésil, en Malaisie, au Portugal, en Suisse, en Turquie, au Maroc, au Sénégal ou encore en Inde.

A eux deux, Billie Eilish et Harry Styles semblent clairement avoir dominé les festivités cette année en matière de mode. Et leur attrait pour le no gender n'y est sans doute pas pour rien. Les deux stars se sont clairement distinguées par leur volonté de casser les stéréotypes, reflet d'une société en pleine mutation. Et il ne s'agit absolument pas, ni pour l'un ni pour l'autre, de renoncer aux tenues féminines ou masculines, respectivement, mais de jouer avec la mode comme bon leur semble et de s'habiller non pas en fonction des diktats mais de leur personnalité et de leurs envies du moment.

Costume ou robe de soirée pour la première, pantalon évasé, chemise ouverte et chaîne en or qui brille ou robe et boa pour le second.

Ils utilisent tous deux la mode comme une nouvelle forme d'expression de soi.

Un nouveau genre à part entière qui séduit, surtout les plus jeunes.

Sans compter les nombreux engagements cleans et végans pris par les deux stars lors du lancement de leurs lignes de beauté respectives pendant l'année, qui ne sont pas pour déplaire à leur public.