Hachiko, le chien le plus fidèle du Japon, a désormais sa paire d'adidas

La marque aux trois bandes s'est associée au spécialiste de la sneaker Atmos Tokyo autour d'une paire de sneakers hommage à Hachiko, sans doute le chien le plus célèbre du Japon.

On attribue souvent aux chiens leur fidélité mais Hachiko est devenu célèbre au Pays du Soleil Levant pour avoir fait preuve d'un attachement sans faille à son maître.

Dans les années 20, le chien avait pour habitude d'accompagner tous les matins son maître, un professeur enseignant à l'université de Tokyo, à la gare de Shibuya, puis d'y revenir seul en soirée pour attendre sagement son retour. Jusqu'au jour où son maître n'est jamais arrivé, victime d'une hémorragie cérébrale lors d'une conférence à l'université.

Cela n'a pas empêché Hachiko de revenir chaque jour à la gare pour y attendre son maître, année après année, jusqu'à sa mort en 1935.

L'histoire a ému les habitants de Tokyo puis tout le Japon, avant d'être connue dans le monde entier.

Le chien le plus fidèle du pays dispose de sa propre statue à la gare de Shibuya et a inspiré de nombreux livres et films dont "Hachi : A Dog's Tale", dont le rôle principal est campé par Richard Gere.