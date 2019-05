H&M soutient les communautés LGBTQI avec sa collection "Love For All"

Le géant suédois réaffirme son engagement et son soutien envers les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels à travers le monde via sa nouvelle collection « Love For All ». Une ligne de prêt-à-porter positive et haute en couleur qui célèbre la diversité, l'égalité, et la liberté d'aimer. A découvrir à partir du 31 mai prochain.

Non seulement le graphisme, l'esthétisme et les imprimés de la collection "Love For All" de H&M mettent à l'honneur la diversité et le droit d'aimer mais en plus, une partie du prix de vente (10%) sera reversée à la campagne Free & Equal de l'ONU, qui œuvre pour "l'égalité des droits et le traitement équitable pour les personnes lesbiennes, gay, bi, trans et intersex" aux quatre coins du monde.

Inspirée par l'univers du sport, la collection se distingue par ses motifs graphiques mais également par les couleurs du drapeau LGBTQI et de nombreux messages. On peut notamment lire "Proud", "Love", "Stay True Stay You" ou encore "Every body is free to love".

"Nous voulions créer une collection colorée, vibrante et joyeuse. Cette collection permet de nombreux 'mix and match', ce qui renforce les messages de H&M en matière d'inclusion et d'égalité. Tout le monde peut trouver sa pièce préférée et la porter avec fierté", souligne Emily Björkeheim, responsable du design chez H&M.

Parmi les pièces phare figurent un body orné d'ailes arc-en-ciel, une brassière recouverte de sequins, un blouson zippé en nylon, un hoodie, plusieurs T-shirts, des casquettes, une paire de claquettes et même un sifflet. La collection "Love For All" sera mise en vente dès le 31 mai prochain en ligne et en boutiques à partir du 6 juin.