H&M signe une collection alliant sport et streetwear avec P.E Nation

Le géant suédois s'est associé à la marque australienne P.E Nation, connue pour ses vêtements destinés aux femmes actives, le temps d'une collection de prêt-à-porter combinant mode et performance.

A la clé, un vestiaire qui s'adresse aux femmes qui cherchent des vêtements compatibles avec leur quotidien, leur travail mais également avec leurs activités sportives ou leurs entraînements.

Les équipes de design de H&M et de P.E Nation ont imaginé une collection mêlant vêtements de sport et tendances mode avec une forte influence streetwear. La collection est complétée par une sélection d'accessoires parmi lesquels une casquette, un sac banane, une paire de chaussettes et des sandales type claquettes.

Les modèles issus de cette collaboration ont été conçus à partir de matériaux durables, dont du coton biologique et du polyester recyclé.

La collection sera disponible à partir du 5 mars.