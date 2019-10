H&M s'associe à Pringle of Scotland pour une collection de maille

H&M a fait appel au spécialiste écossais de la maille haut de gamme Pringle of Scotland pour une nouvelle collaboration automnale.

La grande enseigne suédoise de mode commercialisera à partir du 3 octobre une collection de robes et de pulls traditionnels et un brin sportifs réalisés avec l'aide de l'une des plus anciennes marques de tricots de luxe au monde.

Cette collection fait la part belle aux motifs traditionnels en losanges et jacquard de la griffe écossaise. Elle se fonde sur une palette de couleurs automnales allant du gris au brun en passant par le jaune moutarde avec des accents de jaune acidulé. La ligne incorpore du polyester recyclé et du coton bio. Elle comprend par ailleurs des motifs patchwork et des imprimés canins ludiques. Les silhouettes sont contemporaines, avec des coupes oversize, des manches ballons et des ourlets non finis.

"Pringle of Scotland a une longue histoire de collaborations, et ce dernier partenariat avec H&M a été extrêmement inspirant", a expliqué Katy Wallace, directrice de marque chez Pringle of Scotland. "Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d'exprimer l'ADN de nos tricots historiques et nous espérons que cette nouvelle version ludique et sportive de nos célèbres tricots à motif à losanges et jacquard ravira nos clients existants et atteindra un public mondial via H&M."

H&M dispose d'une vaste expérience en matière de collaborations haut de gamme, ayant récemment noué des partenariats avec le styliste Giambattista Valli, la maison italienne Moschino et la marque de lingerie premium Love Stories. Parmi les grandes collaborations précédentes, on note Karl Lagerfeld, Kenzo et Balmain.