H&M expérimente un service de location de vêtements

Le géant suédois poursuit ses engagements en faveur d’une mode plus responsable en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

Quel est le point commun entre la blockchain, cette technologie ultra sécurisée qui permet de stocker, de transmettre et surtout de conserver ad vitam æternam des données, et la mode écoresponsable ? A priori, aucun. Pourtant, la première pourrait rapidement se mettre au service de la seconde pour offrir plus de transparence aux consommateurs.

C’est ce point qui intéresse actuellement l’enseigne de prêt-à-porter H&M, qui s’est associée à Lablaco et sa plateforme de mode circulaire SPIN, pour tester un nouveau service de location de vêtements.

Jusqu’à la fin de l’année, les clients d’un magasin berlinois peuvent réserver et payer via leur smartphone l’une des douze pièces de la collection proposées pour ce test.

Ils peuvent la conserver pendant une période allant de 5 jours à 3 semaines, avant de la retourner. L’article est alors vérifié, nettoyé, puis remis en location pour d’autres clients.