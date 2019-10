Gwen Stefani sacrée "icône de mode" par les E! People's Choice Awards

Les E! People's Choice Awards ont officiellement choisi leur icône de mode de l'année: c'est la chanteuse Gwen Stefani.

L'ex-chanteuse de No Doubt, reconnue pour son style, recevra le prix "Fashion Icon" lors de la cérémonie, qui se tiendra cette année à Santa Monica, en Californie, le 10 novembre.

"C'est un incroyable honneur de recevoir le prix Fashion Icon Award des E! People's Choice Awards", a commenté Gwen Stefani dans un communiqué. "En tant qu'artiste, musicienne et femme d'affaires, la mode a toujours été un exutoire créatif pour que j'exprime ma personnalité et ma musique. Je suis tellement reconnaissante de recevoir ce prix et de continuer à être inspirée par ceux qui sont à la marge et qui embrassent leur propre style et leur individualité."



"Gwen Stefani est une artiste musicale internationale dont le style signature unique et l'individualité ont transcendé le temps", a ajouté Jen Neal de E! News.

"Elle a réussi à faire évoluer son succès sans effort de la musique à la mode et la beauté en lançant de nombreuses marques de lifestyle à succès..."

En effet, ces dernières années, Gwen Stefani a lancé la marque de vêtements L.A.M.B. et un autre label d'accessoires et de vêtements inspiré du pop art baptisé Harajuku Lovers. Elle est aussi à la tête de la gamme optique gx by Gwen Stefani, de la collection Harajuku Mini pour Target et elle a même développé une gamme d'accessoires de beauté pour Sephora. Elle a collaboré avec Urban Decay et est devenue ambassadrice beauté pour Revlon en 2017.