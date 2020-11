GuiHome vous détend : "Oui & Non", sa collection 50% eco-friendly de vêtements et d’accessoires à son image !

En attendant le début de sa tournée, GuiHome a travaillé sur son merchandising et propose une collection d u nom de s on gimmick “Ou i & Non”.

Sur Instagram, il explique la naissance du projet : “On devait vous présenter cet univers lors des premières dates de rodage de GuiHome vous détend mais petit virus nous pousse à nous renouveler”. En effet sa tournée autour du spectacle “GuiHome vous détend le grand nouveau spectacle” débutera en janvier 2021 et le début de l’agenda est déjà sold out.

La période actuelle empêche de nombreux artistes de performer en live et de se consacrer à leur tournée. GuiHome ne se laisse pas abattre et se consacre à d’autres projets pour patienter d’ici la réouverture du secteur culturel.

Il ajoute : "On a donc mis un grand coup de pied dans l’organisation et c’est donc dès le 15 NOVEMBRE que vous pourrez découvrir cette première " bulle " (oui, même notre vocabulaire s’adapte) !”

Cette collection composée de Casquette, T-shirt, Gourde, sweat, masque, tot bag, bonnet, chaussettes est éco-friendly à 50%. L’objectif de la marque est d’atteindre les 100% d’ici 2021 pour “entrer dès lors dans un processus de durabilité, de respect de l’environnement et de zéro déchet” peut-on lire sur le site.

On a hâte de découvrir sa collection 100% eco-friendly, en attendant n’hésitez pas à découvrir le design de "Oui & non" qui se veut à son image : "simple, efficace et discret".