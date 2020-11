Paris Modes Insider vous délivre les dernières news en mode, luxe, accessoires et beauté.

Au programme de ce What's Up, le Gucci Fest, festival en ligne qui présentera la nouvelle collection de la maison italienne sous la forme d'une mini-série en sept épisodes réalisés par Gus Van Sant et Marion Cotillard, nouvelle égérie de Chanel N°5 et star du nouveau film promotionnel entre féerie et romantisme.