Grammy Awards: les plus belles tenues de la soirée

La cérémonie des Grammy Awards, qui récompense les meilleurs artistes de l'année, s'est déroulée au Staples Center à Los Angeles le dimanche 26 janvier.

Si les Golden Globes et les Oscars sont synonymes d'élégance et de glamour, les Grammys se distinguent avec un tapis rouge plus extravagant, où les paillettes côtoient des couleurs vibrantes et de nombreux embellissements.

Retour en images sur les plus belles tenues de la 62e cérémonie des Grammy Awards.

