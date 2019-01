Golden Globes: retour sur les plus beaux looks de la cérémonie

Toutes vêtues de noir l'an dernier, répondant à l'appel du mouvement Time's Up contre le harcèlement sexuel, les agressions, et toutes formes de discrimination, les invitées de la 76e cérémonie des Golden Globes ont cette fois fait le choix de la couleur, des imprimés, des paillettes, ou du blanc immaculé.

Placée sous le signe du glamour et du raffinement poussé à l'extrême, la soirée a fait la part belle aux longues robes droites et moulantes et au volume, comme l'a montré Lady Gaga avec sa robe imposante digne d'une princesse.

Retour en images sur les plus belles tenues repérées sur le tapis rouge des Golden Globes 2019.