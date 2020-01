Gigi Hadid rejoint le comité d'experts du Prix LVMH

9 membres supplémentaires

Auparavant composé de 59 experts, le comité du Prix LVMH sera constitué cette année de 9 nouveaux professionnels de la mode et du luxe. Outre Gigi Hadid, le comité accueillera l'activiste Sinéad Burke, la directrice artistique Ronnie Cooke Newhouse, l'entrepreneuse et influenceuse Caroline Daur, la consultante artistique Leaf Greener, le styliste et journaliste Ibrahim Kamara, ou encore Jo Ellison, rédactrice en chef du magazine How to Spend It.

Les 27 et 28 février 2020, le comité d'experts internationaux dévoilera le nom des 8 créateurs qui participeront à la finale du Prix LVMH, qui se tiendra le 5 juin à la Fondation Louis Vuitton.

Le grand gagnant profitera d'une année de mentorat dispensée par une équipe dédiée de LVMH ainsi que la somme de 300.000 euros, tandis que le lauréat du Prix Karl Lagerfeld bénéficiera d'une année de mentorat ainsi que de 150.000 euros.

Thebe Magugu, Doublet, Marine Serre, Grace Wales Bonner, Marques'Almeida, et Jacquemus, comptent parmi les vainqueurs des précédentes éditions.