Gigi Hadid dégage une intruse en plein défilé

Chanel a célébré la liberté et la nonchalance de la Parisienne des années 60 avec abondance de minis dans un décor recréant les toits de Paris pour la Fashion Week. Un défilé à peine troublé par l’irruption d’une intruse sur le podium.

Une jeune femme portant un tailleur en tweed et un chapeau évoquant le look classique de la maison française est sortie de son rang pour marcher avec les mannequins lors du passage final.

Elle est ensuite montée sur une terrasse pour poser face à la top Gigi Hadid. Gigi Hadid a raccompagné l’intruse en dehors du podium, selon les images publiées sur le compte twitter art8amby. Marie Benoliel, une comédienne française et YouTubeuse connue sous le nom de "Marie S’Infiltre", a revendiqué dans la foulée cette intrusion.

Les agents de sécurité ont couru derrière elle mais il était impossible de l’arrêter.

L’incident n’a pas non plus été trop remarqué par le public, occupé à filmer avec des smartphones la fin du défilé. "La meilleure vidéo du final Chanel", a réagi sur Twitter la critique de la mode de New York Times Vanessa Friedman en publiant ces images. "Ce n’était ni prévu, ni prémédité", a déclaré une porte-parole de Chanel. "On aurait préféré que cela n’arrive pas mais on ne va pas en faire un drame !"