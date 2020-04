Gémo fait le pari de présenter sa nouvelle collection dans... "Animal Crossing"

Difficile pour les marques de shooter leur(s) nouvelle(s) collection(s) pour les présenter au public en période de confinement.

L'enseigne de prêt-à-porter et d'accessoires Gémo se réinvente et innove en dévoilant les modèles phare de la saison dans un jeu vidéo, "Animal Crossing", et crée même un véritable défilé et un magasin pour permettre au plus grand nombre d'accéder à son univers de la manière la plus ludique qui soit.

Essayer les nouveaux vêtements en simulation dans un jeu vidéo

Gémo s'est associé à Rosbeef! pour proposer aux hommes, femmes, et enfants de découvrir sa nouvelle collection d'une façon originale et ludique. Exit les lookbooks et campagnes publicitaires, place à un jeu vidéo. Car oui, aussi surprenant que ce soit, Gémo présente ses nouvelles silhouettes dans "Animal Crossing", un jeu de simulation de vie qui, initialement, convie les joueurs à évoluer dans un village.

L'agence Rosbeef! a recréé en pixel art les vêtements des collections printemps et été 2020 de Gémo pour que les joueurs puissent les utiliser pour habiller leurs avatars selon les moments et les événements, de la journée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des vêtements pour toute la famille. Une belle façon de découvrir ces collections et de les intégrer (virtuellement) à son quotidien.

Cerise sur le gâteau, un défilé de mode a même été orchestré dans le jeu vidéo en partenariat avec le magazine féminin madmoiZelle. Et attention, roulement de tambour, un magasin Gémo est également à découvrir dans le jeu vidéo avec la mise à disposition des nouveaux vêtements virtuels via des codes de téléchargement (gratuits). De quoi patienter jusqu'au (véritable) lancement de la (vraie) collection en magasins.