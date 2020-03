Fashion Week : voici ce que vous porterez l'hiver prochain

Après un marathon de près d’un mois, les défilés de prêt-à-porter se sont achevés hier à Paris, dessinant les contours de la garde-robe de la femme pour l’hiver 2020.

Si les couleurs neutres étaient légion sur les podiums, attendez-vous à trouver du rouge, beaucoup de rouge, dans les rayons de vos marques fétiches, mais également des manteaux longueur XXL pour une allure chic et décontractée, des combinaisons en cuir pour la touche rock, et des pièces et imprimés tout droit venus des 70’s pour les plus nostalgiques. Retour en images sur les 15 tendances phare repérées sur les podiums de New York, Londres, Milan, et Paris.