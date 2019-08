Fashion Week: trois mannequins montants à suivre

Après avoir peaufiné leur bronzage et profité d'une pause au soleil, les tops reprendront le chemin des podiums dès le 6 septembre 2019 à New York.

La top sud-coréenne Sora Choi , chouchou des créateurs depuis deux saisons, sera forcément sous le feu des projecteurs à l'occasion de la Fashion Week printemps-été 2020. Lors des derniers défilés de prêt-à-porter, organisés en février et mars derniers, la jeune femme a multiplié les shows avec une trentaine d'apparitions. Elle s'est notamment illustrée sur les podiums de Tory Burch, Coach, Burberry, Prada, Versace, Dior, Saint Laurent ou encore Chloé. Le mannequin, qui célébrera ses 27 ans la veille du coup d'envoi de la Fashion Week de New York, a réitéré l'exploit lors des défilés haute couture en juillet dernier, avec des défilés pour Fendi, Valentino, Maison Margiela, Givenchy, et Dior.

Tami Williams, prometteuse

Une silhouette longiligne, un regard perçant, et un charisme naturel: le mannequin Tami Williams a déjà tout d'une grande. A seulement 21 ans, la Jamaïcaine a déjà su convaincre un nombre incalculable de créateurs lors des défilés de prêt-à-porter ou de haute couture, et même lors de la semaine consacrée à l'homme. La belle a d'ailleurs eu l'opportunité de clôturer le défilé masculin de la maison Balmain, en juin dernier; un show exceptionnel organisé le jour de la fête de la musique en plein cœur du Jardin des Plantes. Tami Williams ne s'est pas arrêtée là et a également brillé durant la semaine de la haute couture, sur les podiums de Giorgio Armani, Chanel, Azzaro, Dundas et Redemption. Il faudra donc s'attendre à une omniprésence de la jeune femme en septembre prochain.