Fashion Week: trois jeunes mannequins à suivre avant les prochains défilés

Anyelina Rosa

Révélée lors du show automne-hiver 2018-2019 de la maison Saint Laurent, pour laquelle elle a défilé en exclusivité en février dernier, Anyelina Rosa s'est depuis illustrée lors des défilés haute couture et homme organisés en juin et juillet derniers. La jeune top dominicaine a confirmé son statut de mannequin montant à l'occasion de la dernière Fashion Week, s'illustrant sur les podiums des plus grandes maisons et cumulant au moins 27 shows en une seule session. Tom Ford, Brandon Maxwell, Moschino, Etro, Versace, Hermès et Dior comptent parmi les marques qui lui ont fait confiance.