Fashion Week: les accessoires stars de l'été 2020

Après un mois de défilés orchestrés à New York, Londres, Milan, et Paris, l'heure est au bilan. Les créateurs ont fait preuve d'imagination et de créativité pour proposer des collections dynamiques et optimistes placées sous le signe d'une féminité multiple pour la saison printemps-été 2020.

Si la tendance est à la fluidité, à la légèreté, à la couleur et à l'élégance décontractée, qu'en est-il des accessoires?

Réponse en images avec les créations que l'on aimerait avoir dans notre garde-robe d'ici l'été prochain.