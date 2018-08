Fashion Week : les 5 tops françaises les plus attendues sur les podiums

Après quelques semaines de vacances, les modèles des quatre coins de la planète feront leur retour sur le catwalk à l'occasion du traditionnel Fashion Month, qui débutera le 6 septembre à New York. Si l'Hexagone demeure (trop) peu représenté sur les podiums, certaines tops françaises parviennent à tirer leur épingle du jeu en brillant chaque saison dans la Grosse Pomme comme à Londres, Milan et surtout Paris. Voici 5 mannequins tricolores qui feront sensation lors du prochain mois consacré au prêt-à-porter femme.

Cindy Bruna Il s'agit à l'heure actuelle de l'une des tops françaises les plus demandées et les plus populaires de sa génération, avec Constance Jablonski. Si elle ne fait pas partie des fameux Anges de Victoria's Secret, la brune longiligne défile régulièrement pour la marque de sous-vêtements. Cindy Bruna n'est pourtant pas le mannequin français le plus présent sur les podiums, même si elle participe chaque saison activement aux défilés de prêt-à-porter et de haute couture. Pour les shows consacrés à l'automne-hiver 2018, en février et mars derniers, la belle s'est fait remarquer sur les podiums de Jacquemus, Balmain, Elie Saab, Thom Browne ou encore Léonard, essentiellement à Paris. Nul doute donc que la Française de 23 ans sera à l'honneur lors du prochain Fashion Month.

Léa Julian Avec un peu plus de 29.000 abonnés sur son compte Instagram, Léa Julian n'est peut-être pas la top la plus influente, mais elle demeure celle qui a cumulé le plus de défilés entre juin 2017 et mai 2018, d'après le site spécialisé Models.com. Le mannequin a enchaîné pas moins de 106 défilés, dont trois ouvertures et une clôture de shows en une année; une véritable prouesse pour la jeune femme de 20 ans, qui devance son homologue chinoise He Cong (101 défilés). Repérée par l'agence Elite, elle peut se targuer d'avoir dernièrement défilé pour Valentino, Chanel, Givenchy, Hermès ou encore Nina Ricci. Léa Julian devrait donc une nouvelle fois se livrer à un véritable marathon dès septembre.

Camille Hurel Tout comme sa consœur Léa Julian, la top française Camille Hurel ne compte pas par millions ses abonnés sur les réseaux sociaux, mais fait partie des mannequins les plus convoités en période de Fashion Week. Elle figure d'ailleurs parmi les trois tops qui ont le plus défilé pour la saison printemps-été 2017 et a enchaîné plus de 70 shows entre juin 2017 et mai 2018, clôturant notamment la présentation d'Olivier Theyskens. Omniprésente durant la semaine consacrée au prêt-à-porter, la brune pétillante est également castée pour la haute couture. Lors de la dernière session, organisée en juillet dernier, elle s'est illustrée chez Chanel, Dior, et Alexandre Vauthier. Sa présence aux shows de septembre et octobre prochains est donc incontournable.

Justine Asset Tout jeune mannequin, la Française Justine Asset a fait très fort dès ses débuts sur les podiums en 2016, défilant pour la maison Chanel. Depuis, la jeune femme passionnée et joueuse de basket-ball n'a pas chômé, multipliant toujours les défilés chaque saison. Plutôt discrète, Justine Asset a brillé sur les shows de Saint Laurent, Balmain, Loewe, Hermès ou encore Valentino - des mastodontes de la mode - la saison dernière lors des défilés de prêt-à-porter automne-hiver 2018. Sur sa lancée, la jeune femme devrait ajouter quelques grands noms à son palmarès dès septembre à New York.