Fashion Week Homme : Paris sous le feu des projecteurs

Après une longue accalmie, la Fashion Week fait son retour en juin pour la présentation des collections masculines printemps-été 2019. Le coup d'envoi des défilés sera donné à Londres, le 8 juin, alors que Paris fermera la marche avec une cinquantaine de shows programmés du 19 au 24 juin

Suite à une vague de départs et d'arrivées à la tête des plus grandes maisons, les regards seront tournés vers la capitale française, où défileront Louis Vuitton et Dior Homme, sans doute les deux shows les plus attendus.

Plus que quelques semaines avant de découvrir les pièces, couleurs et coupes qui s'imposeront dans le vestiaire masculin pour le printemps-été 2019. Comme chaque saison, la fashion sphère se donnera rendez-vous à Londres, Milan, puis Paris pour découvrir les collections des plus grandes maisons - New York proposera des défilés décalés juste après la semaine de la Haute Couture (1er au 5 juillet). Milan sera bien évidemment à l'honneur avec les maisons Prada, Fendi, Giorgio Armani, et Versace, mais Paris sera plus que jamais sous le feu des projecteurs avec deux défilés très attendus.

Virgil Abloh, grande première

Virgil Abloh dévoilera à Paris, le 21 juin, sa toute première collection pour Louis Vuitton. Nommé directeur artistique des lignes masculines de la maison en mars dernier, le fondateur du label Off-White a succédé à Kim Jones, resté 7 ans à la tête de la marque de luxe. Autant dire que celle nouvelle direction créative sera scrutée à la loupe par les professionnels de la mode. Ces derniers pourront notamment découvrir si la collection est imprégnée de l'esprit streetwear indissociable de Virgil Abloh. Ultime détail mais non des moindres, le défilé du label Off-White se tiendra la veille de l'événement, le 20 juin, en début de journée.

Dior, l'après Kris Van Assche

Après onze années en tant que directeur de la création chez Dior Homme, Kris Van Assche a quitté la maison française en mars dernier. Un départ suivi rapidement de la nomination de Kim Jones au même poste. Cette Fashion Week Homme sera donc très importante pour la maison française, qui prend elle aussi un nouveau tournant artistique. Le designer anglais devrait lui aussi apporter sa touche personnelle avec un style à la fois moderne, chic, et un brin sportswear. Le tout associé au voyage, l'une de ses passions. Kim Jones, qui a marqué les esprits avec l'emblématique collaboration Supreme x Louis Vuitton, pourrait également démarrer une série de partenariats inattendus chez Dior Homme.

Les absences de Berluti et Haider Ackermann

Le calendrier provisoire de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode met en lumière deux absences considérables : Berluti et Haider Ackermann. Cette année, la fashion sphère devra donc faire sans ces deux maisons incontournables. La première, qui a récemment changé de direction artistique avec l'arrivée de Kris Van Assche, fait l'impasse sur cette session et prévoit de présenter la première collection du styliste belge en janvier 2019 pour la saison automne-hiver 2019-2020. La deuxième vient d'annoncer la fusion de ses défilés féminins et masculins, et fera donc son retour sur les podiums en septembre prochain à l'occasion de la traditionnelle Fashion Week.